Котлеты больше не леплю по одной: превращаю фарш в тонкие мясные лепёшки, которые жарятся за считаные минуты

Когда хочется домашних котлет, но нет желания долго стоять у плиты, выручает один простой приём. Вместо толстых мясных заготовок можно приготовить тонкие лепёшки из фарша. Они быстро подрумяниваются, остаются сочными и подходят не только для ужина, но и для домашних бургеров или сытных бутербродов.

Главное отличие от обычных котлет — толщина. Мясную массу распределяют тонким слоем, поэтому она готовится значительно быстрее. А если сформировать заготовки сразу на пергаменте, не придётся лепить каждую котлету руками.

Какие продукты понадобятся

На 6 мясных лепёшек:

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Лучше использовать смешанный фарш из говядины и свинины. Он достаточно сочный и хорошо держит форму. Подойдёт и куриный фарш, но его особенно важно полностью прожарить.

Как приготовить тонкие мясные лепёшки

Очистите лук и натрите на мелкой тёрке. Если выделилось много сока, слегка отожмите его, чтобы фарш не получился слишком жидким. Соедините фарш с луком, яйцом, панировочными сухарями, солью, перцем и паприкой. Хорошо перемешайте массу руками в течение 2–3 минут. Фарш должен стать однородным и достаточно вязким. Оставьте его на 5–10 минут, чтобы сухари впитали лишнюю влагу. Разделите фарш на шесть равных частей. Каждую порцию положите между двумя листами пергамента и аккуратно расплющите до толщины примерно 5–7 мм. Снимите верхний лист пергамента. Получатся тонкие круглые или овальные мясные лепёшки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Осторожно перенесите заготовки на сковороду, снимая оставшийся пергамент. Жарьте небольшими партиями, чтобы лепёшки не соприкасались. Готовьте примерно 2–3 минуты с первой стороны, затем переверните широкой лопаткой и обжаривайте ещё 2–3 минуты. Проверьте готовность мяса. Для фарша из говядины и свинины температура внутри должна достигнуть не менее 71 °C, а для птицы — 74 °C. При необходимости продолжите жарку на умеренном огне. Переложите готовые лепёшки на тарелку и подавайте с овощами, соусом или любимым гарниром.

На подготовку уйдёт около 15 минут, а жарка одной партии займёт примерно 5–7 минут.

Почему тонкие лепёшки готовятся быстрее котлет

Обычные домашние котлеты часто делают довольно толстыми. Из-за этого приходится сначала обжаривать их до корочки, а затем дополнительно доводить до готовности.

У тонких мясных лепёшек расстояние от поверхности до середины значительно меньше. Тепло быстрее проникает внутрь, поэтому время приготовления сокращается.

При этом важно не делать заготовки совсем прозрачными. Слишком тонкий слой фарша легко пересушить, особенно на сильном огне.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: формируйте лепёшки между листами пергамента. Так фарш не будет прилипать к рукам и скалке, а все заготовки получатся одинаковой толщины. Благодаря этому они прожарятся равномернее.

Главная ошибка — слишком жидкий фарш

Если добавить много лука, воды или молока, мясная масса начнёт растекаться. Из такого фарша трудно сформировать тонкие лепёшки, которые сохранят форму при переворачивании.

Поэтому в этом рецепте не стоит добавлять размоченный хлеб или большое количество жидкости.

Панировочные сухари помогают удержать влагу внутри и делают массу удобнее для работы. Однако их тоже не должно быть слишком много, иначе лепёшки получатся плотными.

Если фарш всё-таки оказался мягким, уберите его в холодильник на 15–20 минут. После охлаждения формировать заготовки будет проще.

Как сохранить мясные лепёшки сочными

Главное правило — не передерживать мясо на сковороде. Тонкие изделия готовятся быстро, поэтому даже несколько лишних минут могут сделать их сухими.

Не стоит постоянно прижимать лепёшки лопаткой во время жарки. Из-за давления часть мясного сока выходит наружу.

Также лучше не переворачивать заготовки слишком часто. Дождитесь, пока первая сторона хорошо подрумянится, и только потом осторожно переверните.

Если используете нежирный фарш, можно добавить в него немного растительного масла, чтобы готовые лепёшки получились мягче.

С чем подавать мясные лепёшки

Такие лепёшки удобно использовать вместо обычных котлет для бургеров. Достаточно положить их в булочку, добавить листья салата, помидоры, сыр и любимый соус.

Для домашнего ужина подойдут картофельное пюре, рис или свежий овощной салат.

Ещё один вариант — завернуть горячую мясную лепёшку в тонкий лаваш вместе с огурцами, зеленью и чесночным соусом. Получится сытный перекус, который удобно взять с собой.

Если хочется более яркого вкуса, добавьте в фарш немного измельчённого чеснока, сушёных трав или острого перца.

Тонкие мясные лепёшки — простой способ сократить время у плиты, не отказываясь от домашнего мясного блюда. Не нужно долго лепить толстые котлеты и ждать, пока они приготовятся внутри. Достаточно распределить фарш тонким слоем, быстро обжарить с двух сторон — и горячий ужин готов.

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