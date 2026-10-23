Венгры жарят огромную лепёшку в масле и засыпают сыром: после такого лангоша обычная пицца уже не кажется интересной

На венгерских ярмарках возле палаток с лангошем почти всегда собираются очереди. Огромные золотистые лепёшки достают из горячего масла, щедро смазывают чесноком, покрывают сметаной и посыпают сыром. С виду напоминает пиццу, но стоит откусить кусочек — и становится понятно, что это совсем другое блюдо.

Лангош (lángos) — популярная венгерская уличная еда из дрожжевого теста. Его особенность в способе приготовления: лепёшку не запекают в духовке, а жарят в масле. Благодаря этому снаружи появляется хрустящая корочка, а внутри остаётся мягкий, воздушный мякиш.

Какие продукты понадобятся

На 4 большие лепёшки:

Для теста:

пшеничная мука — 400 г;

тёплая вода — 250 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л. в тесто;

растительное масло — для жарки.

Для начинки:

сметана — 150 г;

твёрдый сыр — 150 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

вода — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Для лангоша подойдёт сыр, который хорошо плавится: гауда, эдам или обычный полутвёрдый сыр. Сметану лучше брать достаточно густую, чтобы она не стекала с горячей лепёшки.

Как приготовить венгерский лангош

Влейте тёплую воду в глубокую миску. Добавьте сахар и сухие дрожжи, перемешайте. Если дрожжи требуют предварительной активации, оставьте смесь на 5–10 минут согласно инструкции на упаковке. Добавьте соль, растительное масло и просеянную муку. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Вымешивайте его около 7–10 минут, пока масса не станет более гладкой и эластичной. Не забивайте тесто лишней мукой: именно мягкая консистенция помогает получить воздушный мякиш. Переложите тесто в слегка смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте примерно на 60–90 минут. За это время оно должно заметно увеличиться в объёме. Пока тесто поднимается, приготовьте чесночную смесь. Измельчите чеснок, соедините с двумя столовыми ложками воды и щепоткой соли. Натрите сыр на крупной тёрке. Сметану заранее достаньте из холодильника, чтобы она не была слишком холодной. Подошедшее тесто разделите на четыре части. Смажьте руки небольшим количеством растительного масла. Каждую часть осторожно растяните руками в круглую лепёшку диаметром примерно 18–20 см. Середину можно сделать немного тоньше, а края оставить более толстыми. Налейте в глубокую сковороду растительное масло слоем около 2–3 см и разогрейте до 170–180 °C. Аккуратно опустите одну лепёшку в горячее масло. Жарьте примерно 2–3 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета. Переложите готовый лангош на решётку или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Пока лепёшка горячая, смажьте её чесночной смесью, распределите сверху сметану и щедро посыпьте тёртым сыром. Повторите с остальными заготовками и сразу подавайте к столу.

Общее время приготовления с учётом подъёма теста — около 1 часа 40 минут.

Почему лангош получается таким воздушным

Секрет венгерской лепёшки заключается в сочетании мягкого дрожжевого теста и жарки в горячем масле.

Во время подъёма дрожжи выделяют углекислый газ, который образует в тесте множество небольших пузырьков. При попадании в горячее масло газ и водяной пар расширяются, поэтому лепёшка быстро увеличивается в объёме.

Снаружи тесто подрумянивается, а внутри остаётся мягким. Особенно вкусными получаются участки с крупными воздушными пузырями и тонкой хрустящей корочкой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не раскатывайте тесто скалкой слишком сильно. Лучше аккуратно растягивать его руками, сохраняя воздушную структуру. Тогда лангош получится пышнее, а края красиво поднимутся во время жарки.

Главная ошибка — недостаточно горячее масло

Если опустить тесто в плохо разогретое масло, лепёшка будет медленно подрумяниваться и успеет впитать больше жира.

В результате вместо лёгкого хрустящего лангоша получится тяжёлая, маслянистая выпечка.

Слишком высокая температура тоже нежелательна: поверхность быстро потемнеет, а середина может остаться сыроватой.

Оптимальный ориентир — 170–180 °C. Если кухонного термометра нет, можно опустить в масло небольшой кусочек теста. Вокруг него должны сразу появиться пузырьки, но поверхность не должна темнеть за несколько секунд.

Не перегружайте сковороду: крупные лепёшки удобнее жарить по одной. Горячее масло требует осторожности — используйте глубокую устойчивую посуду и не допускайте попадания воды.

Почему венгры добавляют сметану и сыр

Одно из самых известных сочетаний для лангоша — чеснок, сметана и тёртый сыр. В Венгрии такую начинку часто называют tejfölös-sajtos lángos.

Сметана добавляет приятную кислинку и смягчает вкус жареного теста. Чеснок делает аромат ярче, а сыр постепенно нагревается от горячей поверхности лепёшки.

В отличие от пиццы, где начинка обычно запекается вместе с тестом, на классический лангош её кладут уже после жарки.

Благодаря этому сметана остаётся нежной, а сыр лишь слегка размягчается.

Какие ещё начинки подходят для лангоша

Хотя сочетание сметаны и сыра считается одним из самых популярных, венгерскую лепёшку можно приготовить и по-другому.

Любителям более сытных блюд понравится вариант с ветчиной, обжаренным беконом или колбасой. Их добавляют поверх сметаны вместе с сыром.

Для свежего вкуса можно использовать зелёный лук, укроп или немного сладкого перца.

А если хочется сладкого, готовую лепёшку иногда подают с сахарной пудрой или сладкими добавками. Правда, такой вариант уже заметно отличается от привычного чесночно-сырного лангоша.

Можно ли приготовить лангош без фритюра

Тесто можно обжарить на сковороде с небольшим количеством масла или даже испечь в духовке. Однако результат будет другим.

Именно жарка в достаточно глубоком слое масла создаёт характерную поверхность с пузырями, хрустящими участками и мягкой серединой.

При выпекании получится скорее обычная дрожжевая лепёшка. Она тоже может быть вкусной, но классический венгерский лангош отличается прежде всего способом приготовления.

Как подавать венгерские лепёшки

Лангош лучше всего есть сразу после жарки. Пока он горячий, корочка остаётся хрустящей, а тесто внутри — мягким.

Не стоит складывать готовые лепёшки стопкой и накрывать крышкой. Из-за пара поверхность быстро размягчится и потеряет характерный хруст.

Подавайте лангош на большой тарелке, щедро посыпав сыром. К нему хорошо подходят свежие овощи, солёные огурцы или лёгкий овощной салат.

Венгерский лангош — пример того, как простое дрожжевое тесто превращается в яркое уличное блюдо. Хрустящая лепёшка, аромат чеснока, прохладная сметана и щедрая порция сыра создают сочетание, ради которого совсем необязательно ехать на ярмарку в Будапешт.

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