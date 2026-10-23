Корейцы разбивают целое яйцо прямо в сладкое тесто: с виду булочка, а внутри сюрприз, которого совсем не ждёшь

На первый взгляд это обычная сладкая булочка: румяная корочка, мягкое тесто и аппетитный аромат выпечки. Но стоит разломить её пополам, как обнаруживается неожиданная начинка — целое куриное яйцо. Причём оно не сварено заранее, а запекается прямо внутри теста.

Такое угощение продают на улицах Южной Кореи. Называется оно керан-ппан (gyeran-ppang), что буквально означает «яичный хлеб». Особенно популярны эти небольшие булочки в прохладную погоду: их готовят горячими и подают прямо с прилавка. Повторить необычный корейский завтрак можно и дома, причём без сложных ингредиентов.

Какие продукты понадобятся

На 6 небольших булочек:

пшеничная мука — 150 г;

молоко — 120 мл;

яйцо для теста — 1 шт.;

яйца для начинки — 6 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло — 25 г;

соль — ¼ ч. л.;

растительное масло — для смазывания форм.

По желанию можно добавить немного тёртого сыра, зелёного лука или мелко нарезанной ветчины. Однако классическая идея блюда заключается именно в сочетании слегка сладкого теста и яйца.

Для приготовления понадобятся небольшие жаропрочные формы или форма для маффинов с достаточно глубокими ячейками.

Как приготовить корейские булочки с яйцом

Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Оно должно оставаться жидким, но не горячим. В глубокой миске соедините одно яйцо, сахар, соль и молоко. Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло и снова перемешайте. В отдельную миску просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухую смесь к жидким ингредиентам. Перемешайте тесто до исчезновения сухих комочков. Оно должно получиться густоватым, но текучим, примерно как тесто для оладий. Разогрейте духовку до 180 °C. Слегка смажьте формочки растительным маслом. Разлейте тесто по формочкам, заполняя каждую примерно на треть. Важно оставить достаточно места для яйца и подъёма выпечки. Аккуратно разбейте в каждую формочку по одному яйцу. Старайтесь не повредить желток. При желании добавьте сверху щепотку соли, немного тёртого сыра или измельчённого зелёного лука. Отправьте формы в разогретую духовку на 20–25 минут. Точное время зависит от размера яиц, глубины формочек и особенностей духовки. Дождитесь, пока тесто подрумянится, а яйца полностью приготовятся. Для надёжной готовности яичной начинки белок и желток должны стать плотными. Достаньте булочки из духовки, оставьте в формах на 3–5 минут, затем осторожно извлеките и подавайте тёплыми.

Весь процесс занимает примерно 35–40 минут.

Почему корейцы соединяют сладкое тесто и яйца

На первый взгляд сочетание кажется необычным. Мы привыкли, что сладкая выпечка должна содержать ягоды, варенье или крем, а яйца чаще встречаются в несладких завтраках.

Но в керан-ппан вкусы работают иначе. Тесто получается лишь слегка сладким, поэтому не перебивает вкус яйца. Напротив, оно создаёт приятный контраст с нежной начинкой.

Во время выпекания тесто поднимается вокруг яйца, образуя мягкие бортики. Снаружи появляется румяная корочка, а внутри остаётся сытная яичная середина.

Именно поэтому корейский яичный хлеб подходит не только для перекуса, но и для полноценного завтрака.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте для начинки небольшие яйца категории С2 или С1. Они легче помещаются в формочки, оставляя место для теста. Если использовать очень крупные яйца, масса может перелиться через край при выпекании.

Можно ли приготовить керан-ппан на сковороде

В Южной Корее для этого блюда часто используют специальные электрические формы, которые нагревают выпечку со всех сторон. Дома удобнее всего заменить их духовкой.

Приготовить похожий вариант можно и на сковороде, но понадобится толстостенная посуда с крышкой и небольшие жаропрочные формочки, подходящие для такого способа нагрева.

При этом важно обеспечить равномерное приготовление яйца и теста. На обычной открытой сковороде добиться нужной формы и текстуры гораздо сложнее.

Поэтому для первого знакомства с рецептом лучше выбрать духовку.

Какие ошибки могут испортить булочки

Слишком много теста. Если заполнить формочки наполовину или больше, после добавления яйца смесь может перелиться. Лучше оставлять достаточно свободного пространства.

Слишком густое тесто. Избыток муки делает выпечку тяжёлой и плотной. Тесто должно медленно стекать с ложки, а не собираться в твёрдый комок.

Высокая температура духовки. При слишком сильном нагреве верх быстро темнеет, хотя яйцо внутри ещё не приготовилось. Умеренная температура помогает добиться более равномерного результата.

Слишком раннее извлечение из формы. Горячее тесто остаётся нежным и может порваться. Дайте булочкам несколько минут, чтобы они немного окрепли.

Как изменить начинку

В домашних вариантах керан-ппан можно экспериментировать с добавками.

Если хочется более сытного завтрака, положите поверх яйца немного ветчины или обжаренных кусочков бекона. Для сырного варианта подойдёт моцарелла или другой хорошо плавящийся сыр.

Свежий зелёный лук добавит лёгкую остроту, а щепотка паприки сделает аромат более насыщенным.

Однако не стоит класть слишком много дополнительных ингредиентов: главной особенностью блюда должно оставаться целое яйцо внутри мягкой булочки.

С чем подавать корейский яичный хлеб

Лучше всего керан-ппан есть сразу после приготовления, пока тесто остаётся мягким, а корочка — слегка хрустящей.

Такие булочки хорошо сочетаются с горячим чаем или кофе. Если хочется более плотного завтрака, можно добавить свежие овощи.

Для несладкого варианта подойдёт немного томатного соуса, но классический яичный хлеб вполне самодостаточен и без дополнений.

Корейский керан-ппан показывает, как привычные продукты могут превратиться в необычное блюдо. Мука, молоко, сахар и яйца — ничего сложного, зато результат выглядит так, будто выпечку принесли из небольшой уличной пекарни Сеула.

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