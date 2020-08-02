Житель Татарстана в Волгоградской области насмерть сбил человека и сам попал в больницу

Житель Татарстана попал в ДТП под Волгоградом, он сбил человека и пострадал сам.

Как сообщает портал "Все для вас" со ссылкой на региональное МВД, авария произошла ночью 1 августа на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград". 41-летний мужчина на "Рено Логан", житель РТ, сбил 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После этого автомобиль слетел в кювет.

Пешеход скончался на месте, водитель и 38-летняя женщина-пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.