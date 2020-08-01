Санитарно-эпидемиологическое заключение получил пляж в Лаишево. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

"На сегодняшний день было три заявления от исполнительных комитетов Лаишево, Мензелинска и Заинска на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта. Исполнительный комитет города Лаишево получил санитарно-эпидемиологическое заключение на водный объект. Таким образом, у нас два официально действующих пляжа, которые имеют разрешение на использование водного объекта", — отметила представитель ведомства.

Напомним, что ранее в Лаишево не рекомендовали купаться, а единственным пляжем, одобренным Роспотрбнадзором, считался пляж "Кама" в Нижнекамске.