Автокредиты в Татарстане за семь месяцев достигли 45,4 млрд рублей
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За январь–июль 2026 года в Татарстане банки выдали автокредитов на 45,4 млрд рублей. Республика по этому показателю заняла четвертое место среди регионов России, следует из данных Национального бюро кредитных историй.
В тройке лидеров оказались Москва — 92,4 млрд рублей, Московская область — 74,6 млрд и Санкт-Петербург — 54,2 млрд. Замыкает пятерку Краснодарский край, где автокредиты оформили на 40,8 млрд рублей.
В целом по стране за январь–июль банки выдали 968,8 млрд рублей автокредитов. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем составлял 714,4 млрд рублей. Однако по сравнению с 2024 годом выдача сократилась на 32,3% — тогда россияне получили 1,43 трлн рублей.
В НБКИ такое снижение связывают с ростом процентных ставок, утилизационного сбора и ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка. Директор по маркетингу бюро Алексей Волков отметил, что объем выдачи в 2026 году остается примерно в полтора раза ниже уровня 2024-го.
По его словам, влияют как низкий спрос на фоне дорогих кредитов и роста цен на автомобили, так и осторожность банков. Они предъявляют высокие требования к кредитной истории заемщиков, чтобы избежать просрочек. Волков рекомендовал потенциальным клиентам внимательно следить за своей кредитной историей.
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