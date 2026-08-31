Экономика

Автокредиты в Татарстане за семь месяцев достигли 45,4 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан занял четвертое место в России по объ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За январь–июль 2026 года в Татарстане банки выдали автокредитов на 45,4 млрд рублей. Республика по этому показателю заняла четвертое место среди регионов России, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В тройке лидеров оказались Москва — 92,4 млрд рублей, Московская область — 74,6 млрд и Санкт-Петербург — 54,2 млрд. Замыкает пятерку Краснодарский край, где автокредиты оформили на 40,8 млрд рублей.

В целом по стране за январь–июль банки выдали 968,8 млрд рублей автокредитов. Это на 35,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем составлял 714,4 млрд рублей. Однако по сравнению с 2024 годом выдача сократилась на 32,3% — тогда россияне получили 1,43 трлн рублей.

В НБКИ такое снижение связывают с ростом процентных ставок, утилизационного сбора и ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка. Директор по маркетингу бюро Алексей Волков отметил, что объем выдачи в 2026 году остается примерно в полтора раза ниже уровня 2024-го.

По его словам, влияют как низкий спрос на фоне дорогих кредитов и роста цен на автомобили, так и осторожность банков. Они предъявляют высокие требования к кредитной истории заемщиков, чтобы избежать просрочек. Волков рекомендовал потенциальным клиентам внимательно следить за своей кредитной историей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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