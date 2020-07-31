В Татарстане шестилетний мальчик помог спасти семилетнюю девочку от насильника

В Чистополе мужчина напал на семилетнюю девочку, спасти ее помог шестилетний мальчик.

По данным Следственного комитета РТ, инцидент произошел 28 июня. 42-летний гражданин напал на девочку, избил ее и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Свидетелем происходящего был шестилетний мальчик. Он пытался противостоять нападавшему, однако понял, что ему не справиться со взрослым. Тогда ребенок позвал на помощь прохожих, которые и задержали мужчину.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Угроза убийством". При этом экспертиза показала, что мужчина психически нездоров и не могу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Следствие обратилось в суд с постановлением о применении к нему принудительной меры медицинского характера.