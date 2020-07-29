В августе в Казани пройдет крупнейший фестиваль бодипозитива. В России его раньше не проводили

В столицу Татарстана модели Plus Size прибудут 1 августа. Также в мероприятии примут участие представительницы общественной организации «Деловые женщины Татарстана». Показать выступления обещают артисты Элвин Грей и Гузель Уразова. Начало фестиваля в 13-00 возле ресторана «Круиз» на берегу Казанки.

Помимо Казани, площадками станут еще несколько городов России - Ростов-на-Дону, Пермь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рязань, Находка (Приморский край) и Москва.

Фестиваль «Bodypositive Russia» – ежегодный праздник бодипозитива. Его участники призывают ценить и принимать собственное тело таким, какое оно есть в независимости от размера, возраста, национальности, цвета кожи и физических возможностей. Движение уже затронуло такие города, как Милан, Нью-Йорк, Париж, Берлин, Барселона, Лондон, Брюссель и другие. В России этот фестиваль впервые пройдет.