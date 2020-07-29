Краснодарский край традиционно привлекает тысячи туристов своим комфортным климатом, длительным сезоном пляжного отдыха, развитой инфраструктурой, безвизовым режимом, и что немаловажно для многих россиян - отсутствием языкового барьера.

Согласно опросу Райффайзенбанка, 54% казанцев готовы приобрести собственное жильё на юге ради возможности приезжать летом на море. Но 42% жителей города, планирующих переезд на юг в ближайшее время, боятся обмана при покупке недвижимости. 7% опрошенных опасаются, что на юге может открыться или усилиться аллергия.

Однако самая большая трудность при переселении в тёплые каря — это отсутствие высокооплачиваемой работы. Так считают 46% казанцев. Наиболее силён этот страх у 26 - 35-летних (61%), при этом они меньше остальных возрастных групп боятся оказаться обманутыми (30%). Обратная история с представителями более взрослого поколения: респонденты старше 56 лет менее прочих (29%) переживают из-за работы и сильнее всех (49%) боятся обмана. Однако в таком случае ипотека — это не только доступный, но и безопасный способ приобрести своё жильё как в новостройке, так и на вторичном рынке.

«Для покупателей строящейся недвижимости на первичном рынке мы рекомендуем воспользоваться счетом эсроу. Если дом не будет достроен, клиент сможет вернуть свои деньги в полном объеме, — отметил директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан Станислав Фоминых. — Для покупателей готовых квартир на вторичном рынке мы рекомендуем использовать аккредитивную форму расчетов. Продавец получит денежные средства со специального счета только в том случае, если все документы будут проверены и подписаны».

Напомним, что согласно опросу Райффайзенбанка, значительная часть планирующих переезд жителей Казани выбирает Сочи (44%), Анапу (19%) и Краснодар (17%). Приобретение курортной недвижимости в инвестиционных целях для сдачи в аренду рассматривают 30% горожан. Мечтают сменить климат 47% респондентов. Устали жить в большом городе — 13%. Из-за состояния здоровья на юг планируют переехать 17%. Жить у моря на пенсии мечтает 27% горожан. В текущем году недвижимость на юге планируют приобрести 22% жителей Казани. 28% всех респондентов откладывают покупку на будущий год.

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие более четырёх с половиной тысяч человек из 13 крупных городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, которые в ближайшее время планируют приобретать недвижимость на юге страны. В основном это граждане в возрасте 36-45 лет со средним уровнем дохода 30-60 тысяч рублей в месяц.

Подробнее об ипотечных предложениях Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.