В Татарстане с начала пандемии зарегистрированы 5,5 тысяч случаев коронавируса, умерли 39 человек

В Татарстане на 28 июля подтверждено 32 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии было выявлено более 5,5 тысяч заболевших жителей республики. Среди новых случаев все контактные, 13 человек госпитализированы, остальные лечатся дома, сообщает оперштаб.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 8

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 5

От 70 до 80 – 8

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 18

Набережные Челны – 3

Алькеевский – 1

Альметьевский – 2

Верхнеуслонский – 1

Заинский – 1

Менделеевский – 1

Муслюмовский – 1

Нижнекамский – 1

Сабинский – 1

Сармановский – 1

Ютазинский – 1

Напомним, что за весь период пандемии в РТ от коронавируса скончались 39 человек, информация обо всех погибших собрана здесь.