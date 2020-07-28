В Татарстане с начала пандемии зарегистрированы 5,5 тысяч случаев коронавируса, умерли 39 человек

В Татарстане на 28 июля подтверждено 32 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии было выявлено более 5,5 тысяч заболевших жителей республики. Среди новых случаев все контактные, 13 человек госпитализированы, остальные лечатся дома, сообщает оперштаб.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 8
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 5
- От 70 до 80 – 8
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 18
- Набережные Челны – 3
- Алькеевский – 1
- Альметьевский – 2
- Верхнеуслонский – 1
- Заинский – 1
- Менделеевский – 1
- Муслюмовский – 1
- Нижнекамский – 1
- Сабинский – 1
- Сармановский – 1
- Ютазинский – 1
Напомним, что за весь период пандемии в РТ от коронавируса скончались 39 человек, информация обо всех погибших собрана здесь.
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