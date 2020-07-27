В Казани сегодня горел не до конца расселенный дом 19 века постройки

Сегодня днем в центре Казани произошел пожар. Дым был виден издалека - горело старинное задние по адресу Коротченко, 26, доходный дом купца Соболева 1868 года постройки.

По сообщениям пресс-службы МЧС РТ, огонь охватил 200 квадратных метров кровли, перекрытия в кирпичном здании были деревянными, с многочисленными пустотами, по которым огонь получил быстрое распространение. С третьего этажа строения, которое в ведомстве назвали заброшенным, были эвакуированы две женщины, от госпитализации они отказались, пострадавших в результате пожара нет.

Как пояснили в телеграм-сообществе "Дежурный по наследию", дом не был до конца расселен.

"Как удалось узнать, он не расселен полностью, остались не снятые с регистрации жители, и поэтому городской земельный комитет не может выставить его на торги. План для всех объектов в Казани одинаковый - после расселения их переводят в нежилое и формируют имущественный пакет на аукцион. Более 30 исторических домов таким образом реализованы собственникам за последние годы. Включая Дом Фукса, Дом Дружининой и другие. К сожалению, как и Мергасовский дом, дом Соболева не реализуется из-за длительных процедур по расселению", - написала Олеся Балтусова.

Также эксперты напоминают, что статус дома - исторически ценный градоформирующий объект, предмет охраны исторического поселения Казань. Охраняться должны основной объем и стилистические особенности решения исторических фасадов, формирующих общественные городские пространства, конфигурации крыш, исторические материалы отделки фасадов и материал кровли.