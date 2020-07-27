Более 800 семей обрели своё жильё благодаря льготной ипотеке Райффайзенбанка

За год программы льготной ипотеки в Райффайзенбанке 836 семей приобрели собственное жилье по выгодной ставке 4,99% годовых. Общая сумма выдач за это время составила более 3,2 млрд руб.

Средняя сумма займа в Казани составила 2 млн рублей, в Петербурге – 3,7 млн руб, а в Москве – 5 млн рублей. Чаще всего семейную ипотеку в Райффайзенбанке берут для покупки жилья в новостройке. 79% сделок заключено на покупку жилья на первичном рынке, и только 21% — на вторичном.

«В этом году мы расширили условия государственной программы. Оформить кредит по льготной ставке 4,99% могут семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития, — рассказал директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан Станислав Фоминых. — Чтобы получить льготные условия кредитования, достаточно одной справки о состоянии здоровья ребёнка. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение можно быстро и просто в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка».

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.

Семьи, которые оформили ипотеку ранее, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые уже рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.

Подробнее об условиях программы семейной ипотеки можно узнать на сайте.