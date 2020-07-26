За минувшие сутки в Татарстане было выявлено 32 новых случая COVID-19, большинство из них - контактные, однако два - завозные. Как прокомментировала ранее замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина, за последнюю неделю число завозных случаев составило 11.
"С наступлением летнего периода наши жители стали активно выезжать за пределы республики с целью туризма, отдыха, посещения друзей, родственников. На этой неделе мы констатируем 11 завозных случаев коронавирусной инфекции из других субъектов российской федерации. В этой части обращаемся к жителям республики, которые планируют отдых за ее пределами: не забывайте о мерах профилактики", - напомнила Авдонина.
Всего на 26 июля в РТ зарегистрировано 5436 случаев COVID-19, среди заболевших за последние сутки 9 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 9
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 3
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 12
- Набережные Челны – 1
- Альметьевский – 2
- Бавлинский – 1
- Бугульминский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Елабужский – 1
- Заинский – 1
- Лаишевский – 1
- Лениногорский – 1
- Нижнекамский – 2
- Новошешминский – 4
- Нурлатский – 2
- Сабинский – 1
- Сармановский – 1
Выздоровело за весь период 4294 человека, в том числе 34 за минувшие сутки, скончалось 36 человек.
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