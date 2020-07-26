За минувшие сутки в Татарстане было выявлено 32 новых случая COVID-19, большинство из них - контактные, однако два - завозные. Как прокомментировала ранее замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина, за последнюю неделю число завозных случаев составило 11.

"С наступлением летнего периода наши жители стали активно выезжать за пределы республики с целью туризма, отдыха, посещения друзей, родственников. На этой неделе мы констатируем 11 завозных случаев коронавирусной инфекции из других субъектов российской федерации. В этой части обращаемся к жителям республики, которые планируют отдых за ее пределами: не забывайте о мерах профилактики", - напомнила Авдонина.

Всего на 26 июля в РТ зарегистрировано 5436 случаев COVID-19, среди заболевших за последние сутки 9 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

По возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 9

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 3

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 12

Набережные Челны – 1

Альметьевский – 2

Бавлинский – 1

Бугульминский – 1

Верхнеуслонский – 1

Елабужский – 1

Заинский – 1

Лаишевский – 1

Лениногорский – 1

Нижнекамский – 2

Новошешминский – 4

Нурлатский – 2

Сабинский – 1

Сармановский – 1

Выздоровело за весь период 4294 человека, в том числе 34 за минувшие сутки, скончалось 36 человек.