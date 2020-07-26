В Казани женщина зубами сняла золотые украшения с пьяной незнакомки

В Казани по подозрению в грабеже задержали 31-летнюю жительницу города. По данным МВД РТ, она, находсь в баре, заметила, что одной из посетительниц от опьянения стало плохо, она вышла на улицу и упала. Тогда подозреваемая воспользовалась состоянием женщины, сняла зубами с ее руки золотые украшения, а также украла серьги и телефон.

Известно, что золото она сдала в ломбард, телефон подарила знакомому. Таким образом, сумма ущерба составила 34 тысячи рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.