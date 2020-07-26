В КФУ приступили ко второму этапу тестирования вакцины от коронавируса

В Казанском федеральном университете приступили ко второму этапу апробации вакцины от коронавируса. Испытания, по данным пресс-службы вуза, проходят на лабораторных мышах, результаты будут известны через две недели.

Параллельно с этой работой ученые готовят и вторую версию вакцины, ее эффективность также будут исследовать на лабораторных животных. Всю оперативную информацию о разработке вакцины сотрудники направляют в правительство России, которое держит на контроле вопрос скорейшего получения вакцины от коронавируса.

Напомним, что первые испытания вакцины в КФУ проходили месяц назад.