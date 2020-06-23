В Казанском федеральном университете начали тестировать вакцину от коронавируса на животных

В Казани начали тестировать вакцину от коронавируса на животных. Об этом сообщил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. Именно КФУ занимался разработкой препарата.

"...на этой неделе мы приступили к тестированию на лабораторных животных, то есть препарат вакцинный получен, вакцина разрабатывается на основе ДНК-технологий, то есть это - ДНК-вакцина, и, надеемся, что тоже в ближайшие два месяца мы получим первые данные по эффективности этой вакцины на лабораторных животных", - приводит слова Ризванова ТАСС.

Ученые вуза создают генно-терапевтический вариант вакцины против новой коронавирусной инфекции с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома вируса. Параллельно в вузе работают над созданием тест-системы на антитела, так как проекты связаны друг с другом.

"...для того, чтобы правильно оценить работу вакцины, нужно оценить, появляются ли, например, в крови у подопытных животных антитела против коронавируса. Соответственно, тест-система нужна нам была и для разработки вакцины", - пояснил ученый.