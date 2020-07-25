Казанец ночью во дворе избил лежачую женщину

В одном из местных телеграм - каналов сегодня появилась видеозапись, на которой мужчина жестоко избивает лежавшую на земле женщину. На записи видно, что женщина пытается выбраться из под ног мужчины, сопротивляется ему, в какой-то момент даже почти берет над ним вверх, но тот все равно продолжает ее избивать

Предположительно, инцидент произошел утром в субботу (25 июля) примерно в 4:30 утра. На данный момент какой-либо информации поводу происшествия от правоохранительных органов не имеется.