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Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Татарстанские чиновники мошенничали с ремонтом служебных автомобилей «БМВ» и Порше"

25.07.2020, 08:15 182 2 prokazan.ru

В Татарстане выявили мошенническую аферу чиновников с ложным "ремонтом" служебных иномарок. Следствие установило, что в прошлом году между исполкомом Дрожжановского района и частной фирмой был заключен контракт на ремонт автомобилей "БМВ" и "Порше" на 428 тысяч рублей. Но на самом деле никаких работ по ремонту не производилось: неустановленные сотрудники исполкома района подделали акты выполненных работ и на  основании подложных документов перечислили владельцу фирмы 200 тысяч рублей. 

Это не единственный эпизод предполагаемого мошенничества: по такой же схеме в прошлом году предприниматель за "ремонт" получил от чиновников 255 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог", передает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. 

Политика Скандалы Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
25 июля 2020
08:51
Кто дал право в ауле ездить за счет государства на БМВ и Порше?
Нем
0
25 июля 2020
08:57
Пример главного. Летает на самолёте за несколько лярдов, там обслуживание в год стоит как сотни 3 таких машин обслужить
В ответ на комментарий пользователя
Кто дал право в ауле ездить за счет государства на БМВ и Порше?
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