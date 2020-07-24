В Татарстане подтверждено 189 случаев заражения медработников новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказал замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков.

По его словам, всего было получено 243 уведомлений о случаях заражения медицинского персонала, из них 189 подтверждено, по остальным ведется расследование.

"Это обычные процессуальные нормы, эпидрасследование. В результате этого расследования важно подтверждение, каков характер заражения, действительно ли это заражение, и так далее. Это в любом случае будет доведено до конца", - отметил Жаворонков.

По данным на конец июня в Татарстане было выявлено 80 случаев заболевания COVID-19 среди медиков. Напомним, сегодня Жаворонков также рассказал о случаях заражения пациентов в больницах республики.