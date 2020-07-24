Итальянские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у кошек и собак. Об этом сообщается в препринте исследования, опубликованном на портале bioRxiv.

Всего образцы для исследования были взяты у 915 собак и 505 кошек, собранные в период с марта по май в различных регионах Италии, преимущественно в Ломбардии. Отмечается, что ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию всех проверенных животных были отрицательными. При этом серологические исследования выявили антитела у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%). Наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели COVID-19, — 12,8% и 4,5% соответственно.

"Мы выявили у животных уровень серопозитивности, сравнимый с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования в тот же период времени в странах Европы. Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным" ,- говорится в исследовании. При этом отмечается, что в данный момент "отсутствуют убедительные доказательства того, что инфицированные питомцы играют значительную роль в передаче SARS-CoV-2 людям".

Явная связь между случаями заболевания у хозяев и наличием антител у домашних животных была установлена только среди собак. По мнению ученых, это противоречит проводившимся ранее экспериментальным исследованиям, согласно которым собаки менее подвержены заражению.

Согласно выводам ученых, отсутствие на момент проведения исследования положительных тестов коронавирус среди животных говорит о том, что собаки и кошки могут являться переносчиками вируса в течение относительно непродолжительного времени.