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Казанец, который поместил в «Бессмертный полк» фото Гитлера, сделал это из личных симпатий

21.07.2020, 14:36 135 1 prokazan.ru
У обвиняемого также нашли наркотики

В Главном следственном управлении Следкома РФ завершено расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби.

По версии следствия, 4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в онлайн-акции. По его задумке, снимок должен был находиться рядом с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В ходе предварительного расследования в жилище обвиняемого был произведен обыск, в ходе которого выяснилось, что мужчина несколько месяцев выращивал у себя дома растения, содержащие наркотические средства. По утверждению обвиняемого, фото Гитлера он разместил на сайте из личной симпатии к нему, а растения выращивал для собственного употребления.

Эль-Айюби в ходе предварительного следствия вину в содеянном признал полностью и публично принес извинения. Ему предъявлены обвинения по статьям "Реабилитация нацизма" и "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества".

"Выводы следствия о виновности Эль-Айюби в совершении указанных преступлений основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела. Среди них результаты компьютерной, портретной, физико-химической и психиатрической судебных экспертиз, многочисленные показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций", - пояснили в пресс-службе Следкома.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления его в суд для рассмотрения по существу.

День Победы Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
21 июля 2020
14:42
Таких без следствия на кол сразу...

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