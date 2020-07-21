В России на начальном этапе международное авиасообщение планируют открыть из шести городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону. Как пишут "Известия", такие данные содержатся в проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленном главой Росавиации Александром Нерадько в правительство 8 июля.

Уточняется, что города выбирали по географическому признаку; что касается Москвы, то принимать международные рейсы разрешат всем аэропортам, обслуживающим город, чтобы не нарушать интересы авиакомпаний. Дата возобновления полетов в документе не указана.

Отметим, что ранее Турция заявила о возобновлении полетов в Казань.