В Казани около «Чаши» временно закроют движение маломерных судов

25 июля в Казани на участке Казанки от Миллениума до Кремлевской дамбы будет запрещено движение маломерных судов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

Ограничение на движение касается также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки. Это связано с проведением авиационного праздника "Я выбираю небо". Запрет будет действовать с 12.00 до 20.00.

Напомним, 25 июля около "Чаши" состоится авиационный праздник "Я выбираю небо!", посвященный Дню воздушного флота России. В мероприятии примут участие порядка 30 воздушных судов, также будут работать детские модельные кружки, пройдут показательные выступления парашютистов, мастер-классы. Кроме того, будут организованы развлекательная программа для детей, концерт, аллея профориентации.