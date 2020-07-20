По данным на 20 июля в Татарстане подтверждено 33 новых случая коронавируса, из них два – завозные, 31 - контактный. Шесть человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 11

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Новые случаи по городам :

Казань – 27

Набережные Челны – 3

Арский – 1

Зеленодольский – 2

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5248 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4104 человека, в том числе 29 за минувшие сутки.