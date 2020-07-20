По данным на 20 июля в Татарстане подтверждено 33 новых случая коронавируса, из них два – завозные, 31 - контактный. Шесть человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому, сообщает оперштаб РТ.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 6
- От 30 до 50 – 11
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Новые случаи по городам :
- Казань – 27
- Набережные Челны – 3
- Арский – 1
- Зеленодольский – 2
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 5248 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4104 человека, в том числе 29 за минувшие сутки.
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