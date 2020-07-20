В Казани спасатели вытащили из воды мужчину, который пьяный прыгнул в реку.

Как сообщили в МЧС РТ, в 01.28 19 июля в ведомство поступило сообщение о том, что напротив Центра семьи "Казан" на реке Казанке прыгнул в воду через ограждение пьяный мужчина. Заявитель предположил, что гражданин мог утонуть.

В результате поиска мужчина 1979 года рождения обнаружен на воде на расстоянии 500 метров от "Чаши" в обессиленном состоянии. Его подняли на борт и в дальнейшем передали правоохранителям, рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в Татарстане в реку съехал автомобиль, погиб водитель.