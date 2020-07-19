Люди продолжают болеть и умирать: коронавирусная статистика по Татарстану за последние сутки

Наибольшее количество новых пациентов, 13 человек, находится в возрастной группе от 30 до 50 лет. По пять заболевших в возрастных группах от 50 до 60 лет и от 70 до 80 лет. По три гражданина — в возрасте от 18 до 30 лет и от 60 до 70 лет.

В Казани диагностировано 12 случаев заражения коронавирусом, один — в Набережных Челнах. Трое пациентов выявлены в Арском районе, по двое — в Альметьевском и Лениногорском районах.

По одному заболевшему выявлено в следующих районах Татарстана: Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Лаишевский, Нижнекамский. Пестречинский, Сабинский и Спасский.