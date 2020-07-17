Найдено тело второго ребенка, пропавшего накануне в Татарстане. Возбуждено дело по статье «Убийство»

Сегодня в 16:40 в Буинском районе было найдено тело второго подростка, пропавшего накануне.

По информации МЧС Татарстана, труп мальчика 2003 года рождения извлекли водолазы с глубины в 2-3 метра на удалении 25 метров от берега водоема. Тело подростка 2005 года рождения было найдено несколькими часами ранее.

Напомним, что два ребенка пропали в деревне Буинского района накануне. Они уехали на мотоцикле купаться на плотину, но домой не вернулись. Позже на берегу было найдено транспортное средство и одежда подростков. Поиски детей продолжались практически сутки, из гидротехнического сооружения для их розысков даже начали сливать воду.

Отметим, несмотря на признаки утопления, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".