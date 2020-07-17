Стало известно, будут ли массово проверять на коронавирус в Татарстане

В Татарстане не планируется организовывать массовое тестирование население на коронавирус методом ПЦР. Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков в ответ на слова журналистов о том, что аналогичное тестирование проводится в Москве.

"Тотальный скрининг на ковид на данный момент [в Татарстане] не планируется. Ну и, если честно, здесь важно понимать, зачем, с какой целью это делается", - отметил Жаворонков.

Также он сказал, что не может комментировать действия московских коллег в части принятого решения, и сообщил, что для забора материала на анализ по коронавирусу есть четкие регламентированные требования, и показания эти едины по всей стране, поэтому нужно им строго следовать.

Добавим, что в Татарстане тест на коронавирус можно сделать по назначению врача в медучреждениях, а также по желанию - платно - в частных клиниках. Кроме того, можно сделать анализ на антитела к COVID-19. Так, желающих на данный анализ принимает университетская клиника КФУ.