Госслужащим Татарстана все-таки проиндексируют зарплату. Деньги нашел Минниханов

Госслужащим Татарстана в этом году все-таки проиндексируют зарплаты. Об этом стало известно на заседании Госсовета. Вопрос индексации был снят с повестки в связи с тем, что глава республики Рустам Минниханов нашел деньги на эти цели.

"Прошу снять с повестки вопрос по причине изыскания Президентом Татарстана средств для индексации заработной платы госслужащих", – заявил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Большинством голосов в итоге вопрос сняли с повестки. Таким образом, зарплаты будут проиндексированы, несмотря на значительное снижение финансовых поступлений в бюджет РТ. По приблизительным подсчетам, это может обойтись в 10-20 миллионов рублей в месяц, пишет "Ъ-Казань". Напомним, что последний раз заработные платы татарстанским чиновникам индексировали в 2017 году.