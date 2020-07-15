В последней декаде июля в Татарстане возможна жара и ураганы

Профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев озвучил предварительный прогноз погоды на последнюю декаду июля. По его словам, температура будет не ниже климатической нормы, можно ожидать жару, а также ураганы.

При этом уже "через пару дней" Переведенцев прогнозирует снижение температуры воздуха: к 21 июля температура днем опустится с 33 до 24 градусов, ночью - с 20 до 16 градусов. Осадки в республике маловероятны.

"Температурный фон последней декады месяца будет не ниже климатической нормы. Если в течение недели прогнозируется понижение температуры, то потом будет новая волна тепла. Вполне можно ожидать жару", – отмечает профессор.

В связи с прохождением холодного фронта в Татарстане нельзя исключить и возникновения ураганов. Это связано с сильной конвекцией летом. Также Переведенцев отметил, что климатическая тенденция имеет положительное значение, поэтому в последующие летние периоды можно ожидать повышение температур.