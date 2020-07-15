В Казани предъявлено обвинение 31-летней женщине, которая устроила поджог в общежитии. В результате погибло два человека, было госпитализировано семеро жильцов, потерпевшими признаны 24 человека.

По сообщению Следственного комитета РТ, 7 декабря 2019 года женщина, находясь в общежитии по улице Актайской, распивала вместе с хозяйкой спиртное. В процессе женщины поссорились, и хозяйка комнаты отказалась впускать гостью. В ответ обвиняемая собрала на этаже мусор, сложила у двери и подожгла, после чего скрылась.

В результате пожара погибли 40-летняя хозяйка и ее 43-летний знакомый. Кроме того, с отравлениями продуктами горения были госпитализированы семеро человек, проживавших в подъезде. Ущерб, причиненный действиями обвиняемой, составил более миллиона рублей. Признаны потерпевшими 24 человека, в том числе семеро детей. Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что за месяц до трагедии на почве ревности обвиняемая ударила потерпевшего ножом, причинив ему легкий вред здоровью.

Женщина ранее была судима шесть раз; сейчас ей предъявлены обвинения по статьям "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом", "Покушение на убийство, двух и более лиц, малолетних, совершённое общеопасным способом", "Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Вину женщина не признала, сейчас она заключена под стражу. Уголовное дело по существу рассмотрит суд.