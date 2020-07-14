В Казани появилось место для отдыха и обучения водителей такси

Сервис заказ такси Ситимобил открыл первый в Казани центр «Ситимобил для водителей». Это уникальная площадка для обучения и отдыха водителей такси, а также офис компании в регионе. Казань стала третьим городом после Москвы и Самары, где у Ситимобил появилось подобное пространство.

Аналогичная площадка впервые появились в 2017 году в Москве в рамках проекта Дома такси Ситимобил и с момента появления стала востребована среди водителей. В данный момент компания расширяет возможности данного направления и планирует открывать флагмански Дома такси в городах-миллионниках, где присутствует агрегатор. В ближайшее время такая площадка заработает в Москве.

«Ситимобил для водителей» в Казани открылся по адресу ул. Товарищеская, 25Б. Пространство будет работать по будням с 10:00 до 19:00. На площадке размером более 170 кв м расположилась зона отдыха с комфортными диванами, где водители смогут отдохнуть, но и поиграть в Sony Playstation и настольный футбол. На кухне водители смогут выпить кофе и чай с печеньем и конфетами, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Площадка одновременно вмещает до 50 человек. Двери центра «Ситимобил для водителей» будут открыты для водителей любых служб и агрегаторов – не только тех, кто работает с сервисом.

«В пространстве водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов. Ну, и самое главное – отдохнуть и пообщаться со своими коллегами. Мы планируем еще больше внимания уделять обучению водителей и повышению их квалификации, чтобы постоянно повышать качество и уровень безопасности сервиса для наших пассажиров и водителей», – отмечает руководитель макрорегиона Казань и Уфа Виталий Ишков. Для проведения обучающих мероприятий для водителей на площадке оборудован лекционный зал.

Ситимобил заработал в Казани в августе 2019 года. В начале марте 2020 года сервис отметил полгода работы в регионе – Казань стала первым городом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где пользователи Ситимобил совершают более 200 тысяч поездок в неделю. С момента запуска к агрегатору подключилось более 5 тысяч водителей, которые работают на линии и обеспечивают перевозку пассажиров по городу.

Чаще всего жители Казани заказывали такси, чтобы доехать до баров или вернуться домой из них. Популярностью также пользовались рестораны, кафе и театры. Самым популярным местом для заказа такси стала спортивная база хоккейного клуба Ак Барс, расположенная на улице Карла Маркса, и отель неподалеку. В тройку самых популярных для заказа такси мест в Казани также вошли два торговых центра – «Франт» и «Горки Парк».

Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору и на платформе VK Mini Apps. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и МегаФон. В июле 2019 года к инвестициям в проект присоединился Сбербанк: совместно с Mail.ru Group компания инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси Ситимобил и сервиса доставки еды Delivery Club. В 2019 году компания начала активную региональную экспансию и запустила уже более 20 городов за пределами Москвы и МО. К концу 2019 года оборот платформы составил 8,9 млрд рублей, а количество поездок в декабре 2019 года превысило 13 млн.