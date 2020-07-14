В Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса. Выздоровевших за сутки втрое меньше

В Татарстане на 14 июля подтверждено 32 новых случая COVID-19, все контактные. По информации оперштаба, госпитализировано шесть человек, 26 получают лечение на дому.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 2
- От 30 до 50 – 13
- От 50 до 60 – 11
- От 60 до 70 – 3
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 18
- Агрызский – 1
- Азнакаевский – 1
- Алексеевский – 1
- Атнинский – 1
- Бавлинский – 1
- Елабужский – 1
- Лаишевский – 1
- Нижнекамский – 3
- Новошешминский – 1
- Нурлатский – 2
- Пестречинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 5061 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 3916 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. Также с начала пандемии в республике зарегистрировано 25 летальных исходов, о двух стало известно накануне.
Напомним, что решением Кабмина РТ от 12 июля в Татарстане до 26 июля продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет.
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