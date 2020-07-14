В Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса. Выздоровевших за сутки втрое меньше

В Татарстане на 14 июля подтверждено 32 новых случая COVID-19, все контактные. По информации оперштаба, госпитализировано шесть человек, 26 получают лечение на дому.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 2

От 30 до 50 – 13

От 50 до 60 – 11

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 18

Агрызский – 1

Азнакаевский – 1

Алексеевский – 1

Атнинский – 1

Бавлинский – 1

Елабужский – 1

Лаишевский – 1

Нижнекамский – 3

Новошешминский – 1

Нурлатский – 2

Пестречинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 5061 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 3916 человек, в том числе 10 за минувшие сутки. Также с начала пандемии в республике зарегистрировано 25 летальных исходов, о двух стало известно накануне.

Напомним, что решением Кабмина РТ от 12 июля в Татарстане до 26 июля продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет.