На должность президента Татарстана претендуют пять человек. Названы имена

12 июля официально завершился прием документов для выдвижения на должность Президента Республики Татарстан. Об этом сообщают в ЦИК республики.

Всего кандидатов выдвинули региональные отделения пяти политических партий: это Рустам Минниханов от "Единой России", Альмир Михеев от "Справедливой России", "Коммунистов России" представит Альфред Валиев, "Партию Роста" - Олег Коробченко и от ЛДПР заявлен Владимир Сурчилов. При этом, как напомнили в ЦИК, самовыдвижение не предусматривалось.

Каждый кандидат должен собрать в свою поддержку 387 подписей депутатов муниципальных образований, до 29 июля списки подписавшихся, а также документы для регистрации должны быть переданы в ЦИК. Также кандидатам уже разрешена предвыборная агитация.

Напомним, недавно ЦИК Татарстана организовывал еще одно масштабное мероприятие - голосование по поправкам в Конституцию. Тогда на избирательных участках был допущен ряд нарушений, о которых писал ProKazan.ru. В Центризбиркоме мы просили прокомментировать нарушения, однако там нам сообщили, что ответ придется ждать до 30 дней.