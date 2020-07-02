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Фото Prokazan.ru

«Меня даже не просили показать паспорт»: на избирательных участках в Казани заметили ряд нарушений

02.07.2020, 19:56 179 3 prokazan.ru
Маски, паспорт, термометрия и отдельные выходы

Недавно Центризбирком Татарстана наглядно показал, как будет организовано голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию России. Журналистам продемонстрировали модель участка и объяснили правила, по которым все будет происходить. Редакция ProKazan.ru решила сверить ожидание и реальность. Для этого мы провели опрос и узнали, с какими нарушениями столкнулись жители республики.

 

 

Самое большее количество нарушений было замечено при идентификации личности. Голосующие сталкивались с тем, что члены комиссии не просили их предъявить паспорт - 18% и приспустить маску для подтверждения личных данных - 39%. По заявлению ЦИК РТ, эти меры были обязательны на каждом участке. (здесь и далее цифры в опросе указаны на момент написания материала)

"У меня не спросили ничего, кроме фамилии, - комментирует процесс голосования Настя. - Ни паспорта, ни распечатываемую часть заявления с номером выбранного участка. Выходит, вместо меня мог проголосовать кто угодно. И я могла проголосовать за другого человека: немного за маму, немного за папу, как говорится". Свой голос она отдала на избирательном участке номер 04357 по адресу Космонавтов 19.

В целях соблюдения санитарных норм паспорт должен был предъявляться в развернутом виде, но не передаваться лично в руки, однако в некоторых местах эти требования также нарушались. Дина голосовала на участке номер 121 по адресу Галеева 3. Члены комиссии попросили передать паспорт в руки.

В условиях пандемии проведение такого масштабного мероприятия требовало строгого соблюдения требований Роспотребнадзора. В процедуре, описанной ЦИКом РТ, утверждается: "На входе в помещение волонтеры замерили всем входящим температуру". Однако, согласно нашему голосованию, 17% из числа проголосовавших не прошли данную процедуру.

Рамиль голосовал на участке номер 232 по адресу Фатыха Амирхана 28а. Он отмечает, что в момент голосования температура ему не измерялась. Прочие требования Роспотребнадзора были, по его словам, удовлетворены.

28% проголосовавших также утверждают, что на избирательных участках не было организовано разделения входа/выхода. В некоторых случаях отсутствовали антисептики и дезинфицирующие коврики.

Более трети голосовавших отметили, что, несмотря на то, что всем членам комиссии были выданы средства индивидуальной защиты, требования не всегда соблюдались: сотрудники сидели с приспущенными масками даже при приближении участника к столу для подписи.

Выдача средств индивидуальной защиты самим голосующим проводилась также неравномерно. Кто-то получил пакет со средствами защиты даже при наличии собственных масок и перчаток. На иных участках их выдавали только тем, кто пришел на голосование неподготовленным. ЦИК прокомментировал, что одноразовые маски, перчатки и ручка должны были выдаваться только во втором случае. Разные участки, похоже, были проинформированы по-разному, так как на практике санитарные пакеты выдавались произвольно.

С вопросом о количестве нарушений и том, какая последующая работа будет проводиться по выявленным случаям, мы обратились к Центризбиркому РТ. Как только редакция получит комментарий, он будет опубликован.

Также напомним, что по статистике явочный процент в Татарстане составил 79,68%. На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" положительно ответили 82,81%, в графе "нет" отметки в бюллетене поставили 16,61%.

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комментарии

Горожанин
1
02 июля 2020
20:28
А у меня даже маску с очками не попросили снять. Это как они смогли идентификацию провести меня в маске с паспортом?.
Может это не я был.
Я задал вопрос, но они промолчали, и наблюдателям всё до одного места
Обыватель
0
02 июля 2020
21:11
Я вообще не ходил, у меня короногонорея вирус обострился.
Горожанин
0
02 июля 2020
21:12
Ребята, расслабьтесь, это было фиктивное голосование. Нет смысла топить за явку/неявку, нарушения и вбросы, ибо результат был известен сверху заранее. Так Россия превращается в Туркменистан.

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