О двух новых случаях смерти от COVID-19 в Татарстане стало известно сегодня, 13 июля. По данным оперштаба РТ, скончались женщина 1950 года рождения и мужчина 1961 года рождения.

Женщина был госпитализирована в тяжелом состоянии 5 июля, ее доставили во временный инфекционный госпиталь РКБ в тяжелом состоянии. У пациентки было подозрение на коронавирусную инфекцию, осложненную внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и рядом хронических заболеваний. На фоне проводимой терапии 8 июля наступило резкое ухудшение состояния, произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия в полном объеме успеха не имели, констатирована смерть.

Второй погибший был доставлен в провизорный госпиталь на базе Альметьевской ЦРБ с внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией и подозрением на COVID-19. В тот же день после прохождения всех необходимых исследований был госпитализирован согласно утвержденной маршрутизации во временный инфекционный госпиталь на базе Альметьевского филиала РКОД. 6 июля в связи с нарастанием признаков дыхательной недостаточности был подключен к аппарату ИВЛ. Состояние пациента прогрессивно ухудшалось, нарастала полиорганная недостаточность. 11 июля наступила смерть.

В каждом случае причина смерти установлена в результате аутопсии. Вирус идентифицирован.