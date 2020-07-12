Ученые заявили, что коронавирус мутировал и стал заразнее на треть

Ученый из Гонгконга заявил, что коронавирус стал заразнее на 30%. Это связано с мутацией ДНК, пишет South China Morning Post.

Профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, консультировавший правительство по COVID-19, предупредил, что каждый зараженный COVID-19 может передать инфекцию четырем здоровым людям. При этом, как отмечается, в марте показатель был равен 2,5-3 людям.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано почти пять тысяч случаев коронавируса,в последнюю неделю ежедневный прирост заболевших составляет 33-36 человек. Скончались за все время 23 пациента, о двух случаях стало известно накануне.