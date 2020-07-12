В августе заполняемость стадионов при соревнованиях в Татарстане могут увеличить до 50%. На сегодняшний день разрешено нахождение на трибунах только 10% от возможного числа посетителей.

О грядущих переменах рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов. Он отметил, что министерство вместе с оперштабом следит за ситуацией, и республика планирует по возможности "отзеркалить" московские меры. Ранее стало известно, что с 1 августа в Москве будет разрешено наполовину заполнять стадионы зрителями.

Также Владимир Леонов высказал мнение о проведения Игр СНГ, которые состоятся в сентябре. Он прокомментировал, будут ли допущены к играм болельщики.

"Есть три сценария: либо будут присутствовать, либо нет, либо зрители будут допущены в ограниченном количестве", приводит слова главы министерства "Татар-информ".