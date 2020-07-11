85-летняя пенсионерка из Казани Магдалина Иванова столкнулась с вопиющей халатностью врачей в одной из местных ветклиник.

В середине июня одна из трех ее кошек заболела. Женщина отвезла ее на такси в ближайшую ветклинику, «Солнышко» на улице Восстания. Чтобы врачи установили причину недомогания животного, кошку отставили в стационаре. Однако уже в этот же день Магдалине позвонили из клиники, сообщив, что у кошки был гипертонический криз.

Как рассказала пенсионерка, по непонятным причинам врачи стали очищать ей ротовую полость, удалять зубы, чистить уши, делать УЗИ всех органов. На следующий день снова поступил звонок из клиники, где сообщили, что у кошки случился инсульт. Пенсионерка-инвалид, которая передвигается по дому с помощью ходунков, приехала забрать бедное животное. Врачи предъявили ей чек за услуги в размере 10 тысяч рублей. Также сообщили, что результаты исследований показал у кошки артериальную гипертонию, инсульт, гингивит и холангит.

Уже дома пенсионерка заметила, что питомцу стало хуже, чем было. 8 июля кошка умерла. Магдалина Иванова уверена, что смерть животного произошла по вине халатных врачей ветклинки, которые свою вину не признают. Сейчас женщина готовит письмо в Россельхознадзор, чтобы рассказать о своем горе и описать все жалобы на действие сотрудников «Солнышко».