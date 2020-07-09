В Казани ищут пострадавших от граждан, которые занимались разбоем под видом спецназа

В Казани ищут пострадавших от действий группы лиц, которые, переодеваясь в форму спецназа, занимались разбоем, грабежами, вымогательствами денег у бизнесменов и лиц, причастных к сбыту наркотиков.

В МВД РТ рассказали: злоумышленники использовали в своих преступлениях форму сотрудников специальных подразделений. Под видом оперативных сотрудников они проводили "контрольную закупку" наркотических средств, после чего "проводили задержание" и в дальнейшем склоняли сбытчика наркотиков к даче взятки в крупном размере.

В один из городских отделов полиции поступило сообщение о разбойном нападении. Потерпевшими оказались два брата 23-х и 35-ти лет. Мужчины утверждали, что вечером 4 июля в их квартиру ворвались трое неизвестных в масках, которые избили братьев и украли у одного из них 13 тысяч рублей, а другого увезли в неизвестном направлении.

Правоохранители установили, что второго брата вывели из квартиры и посадили в автомобиль, за рулем которого находился еще один мужчина. Неизвестные под угрозой физической расправы заставили потерпевшего подписать договор о купле-продаже собственного автомобиля.

По горячим следам сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии были задержаны четверо мужчин 22-40 лет, трое из них уже имели судимость. В результате опроса двое фигурантов признали свою вину, двое других отрицали.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Нарушение неприкосновенности жилища". Также проводиться комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению потерпевших и очевидцев других фактов преступной деятельности вышеуказанных лиц.

МВД по Республике Татарстан просит откликнуться пострадавших от преступных действий задержанных и позвонить по телефонам: 291-21-10, 291-30-53. Анонимность гарантируется.