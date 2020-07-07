За два дня на воде погибли четверо татарстанцев

6 июля в водоемах республики утонули три человека: в Казани, Балтасинском и Камско-Устьинском районах. Известно, что один из них был пьян, другой купался в неположенном месте. Еще одна трагедия на воде произошла с 12-летним казанским мальчиком в Удмуртии: 5 июля выпивающие на берегу взрослые потеряли купающегося ребенка из виду, он утонул.

В Татарстан продолжают привозить коронавирус

За минувшие сутки в РТ зарегистрировано 36 новых случаев, среди них - завозной. До этого два завозных случая в республике регистрировали 2 июля. Всего на сегодняшний день выявлено более 4,8 тысяч заболевших.

В Минстрое Татарстана дали ценные советы, как экономить на коммунальных платежах

Сегодня речь об этом зашла на онлайн-конференции. Замминистра Алексей Фролов дал рекомендации по экономии, а глава ведомства Александр Груничев объяснил, почему тарифы нельзя заморозить на время пандемии.

В Казани умерла вдова ветерана ВОВ, которая два года не могла получить квартиру из-за ошибки в документах

Бибинур Латфуллина с 2018 года не могла получить нормальное жилье - проживала в ветхом домике. Едва ей с помощью Минниханова дали квартиру в "Салават Купере", она умерла.