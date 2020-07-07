Минстрой Татарстана объяснил, почему нельзя отменить индексацию тарифов на ЖКХ во время пандемии

Заморозка тарифов на ЖКХ во время пандемии не предусмотрена законодательством РФ. Об этом сегодня во время онлайн-конференции сообщил глава Минстроя РТ Александр Груничев.

"Те меры, которые называют заморозкой тарифов, вступают в противоречие с теми посылами, которые заложены как в законодательстве, так и в юридической, правовой, экономической конструкциях, существующих на этот день. Начнем с того, что законодательно не предусмотрено, что мы можем самостоятельно применять в отношении тарифов, утвержденных предприятиями в предыдущий период, какие-либо действия. Это возможно только по решению суда", - отметил Груничев.

Также он отметил, что тарифы имеют экономическое обоснование и выпадающие доходы необходимо будет компенсировать. Кроме того, на предприятиях ЖКХ тоже есть сотрудники, которым надо платить зарплату:

"...там работают такие же люди, наши коллеги, сограждане. Ну что, мы должны прийти к ним и сказать: "Давайте мы вам зарплату урежем"? <…> Надо понимать, что это такие же люди, и мы должны относиться к ним так же, как и ко всем остальным", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минстрое РТ также дали жителям республики советы, как экономить на ЖКХ.

