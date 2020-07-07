С 1 июля в Татарстане, как и по всей стране, были проиндексированы тарифы ЖКХ. Это вызвало очередное недовольство граждан, а в Минстрое пояснили, что сумма в платежке зависит не только от тарифов, но и от объема потребляемых услуг.

По словам замминистра Алексея Фролова, все семьи живут и расходуют ресурсы по-разному, летом многие уезжают на дачу. Поэтому в данном случае они могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Для того чтобы реально экономить, конечно же, мы рекомендуем устанавливать приборы учета, максимально правильно использовать сантехнику, энергопотребление снижать", - отметил Фролов.

Также он напомнил, что при отсутствии счетчиков объем будет высчитываться из объема потребления услуг, поэтому и сумма платежа может быть больше.

