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«Будем рожать прямо на ступенях»: в Казани в жару беременные часами ждут очереди на плановые роды

06.07.2020, 18:26 849 5 prokazan.ru
Своей очереди на солнце ждут даже на самых поздних сроках

В редакцию ProKazan с просьбой привлечь внимание общественности к проблеме обратилась молодая девушка. Она сообщила, что сегодня перед зданием РКБ в Казани огромная очередь: беременные не могут попасть на плановую госпитализацию.

"С семи утра пытаемся попасть в Республиканскую Клиническую больницу Республики Татарстан на плановую госпитализацию по родам. И, как оказалось, не только мы. Очередь огромная, принимают медленно. Роженицы сидят на улице, на жаре. Звонили в Министерство Здравоохранения Республики Татарстан, Заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи РКБ. Никаких изменений. Думаем, если данное безобразие пустить в массы, руководство больницы придумает более оперативный способ справиться с проблемой. Или будем рожать прямо на ступенях больницы", - пишет сестра одной из рожениц.

Она рассказывает, что ее сестра находится перед зданием больницы уже много часов - с кровотечением и сроком 41,5 недель беременности. Переживает, что добром это не закончится.

"Она напуганная, даже не хотела чтобы я звонила в Министерство. Говорит, если узнают, оставят на лестнице рожать" - сообщает сестра.

Напомним, что ситуация с очередями в больницах во время коронавируса случается уже не в первый раз. Так,  недавно огромные очереди наблюдались в онкологическом диспансере Набережных Челнов, а еще ранее очередь в сто человек ожидала приема у двух штатных терапевтов.

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комментарии

Горожанин
1
06 июля 2020
18:37
Как это по казански!
Горожанин
0
06 июля 2020
18:59
Шантажировать не надо,и так делается все возможное.
горожанка
0
06 июля 2020
19:03
что за издевательства над людьми?
Ага
0
06 июля 2020
19:12
Понятно, пока не буду рожать.
Аллагашокер
0
06 июля 2020
19:53
Дурдом какой-то! Это -беспредел!

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