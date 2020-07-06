«Будем рожать прямо на ступенях»: в Казани в жару беременные часами ждут очереди на плановые роды

В редакцию ProKazan с просьбой привлечь внимание общественности к проблеме обратилась молодая девушка. Она сообщила, что сегодня перед зданием РКБ в Казани огромная очередь: беременные не могут попасть на плановую госпитализацию.

"С семи утра пытаемся попасть в Республиканскую Клиническую больницу Республики Татарстан на плановую госпитализацию по родам. И, как оказалось, не только мы. Очередь огромная, принимают медленно. Роженицы сидят на улице, на жаре. Звонили в Министерство Здравоохранения Республики Татарстан, Заместителю главного врача по акушерско-гинекологической помощи РКБ. Никаких изменений. Думаем, если данное безобразие пустить в массы, руководство больницы придумает более оперативный способ справиться с проблемой. Или будем рожать прямо на ступенях больницы", - пишет сестра одной из рожениц.

Она рассказывает, что ее сестра находится перед зданием больницы уже много часов - с кровотечением и сроком 41,5 недель беременности. Переживает, что добром это не закончится.

"Она напуганная, даже не хотела чтобы я звонила в Министерство. Говорит, если узнают, оставят на лестнице рожать" - сообщает сестра.

Напомним, что ситуация с очередями в больницах во время коронавируса случается уже не в первый раз. Так, недавно огромные очереди наблюдались в онкологическом диспансере Набережных Челнов, а еще ранее очередь в сто человек ожидала приема у двух штатных терапевтов.