Певец Элвин Грей, он же уроженец Башкирии Радик Юльякшин в своем аккаунте "ВКонтакте" пожаловался на незаконный, по его мнению, штраф за нарушение режима самоизоляции. Штраф он получил за пребывание в Казани.

По словам певца, накануне он нашел в почтовом ящике письмо, оповещающее его о наложении штрафа. В нем было указано, что Юльякшин, прилетев 16 марта в Казань, нарушил режим самоизоляции. На постановлении стоит подпись заместителя главного санитарного врача по Лаишевскому, Пестречинскому и Рыбно-Слободскому районам РТ Игнатьевой.

"16 марта я прилетел из Москвы в Казань и якобы нарушил режим самоизоляции. Что за хрень такая? Я же как никто иной знаю все сроки и постановления о самоизоляции, так как артисты «попали» в этой ситуации в первую очередь. Читаю постановление дальше. И тут меня как током прошибло. Оказывается Зам. главного врача ссылается в документе на постановление за номером 7, вступившие в законную силу 19 марта - лицам, прибывшим из за границы необходимо самоизолироваться на 14 дней (то что нужно самоизолироваться прибыв из Москвы и других регионов было принято почти через месяц 13 апреля и совсем в другом постановлении)", - негодует исполнитель.

Также он уточняет, что постановление вынесено 1 июня, 10 дней были положены на обжалование, они уже давно прошли. Также Элвин Грей предположил, что не он один стал заложником подобной ситуации:

"Вопрос к зам. врачу - вы со всеми так поступаете? Или у Вас что то личное к моей персоне? А может здесь усматривается другое? Если всех так незаконно под одну гребенку, а меня, мол мы не только с Вами так, вот и Элвина Грея обули. Ну уж извините, я не «бычек на откорме», который стоит в своём стойле и мычать боится. А если таких незаконных постановлений выписано тысячи? А если десятки тысяч? Это же уже «уголовка» чистой воды. С таким же успехом ведь этим врачем могут быть признаны все Российские Города , самолеты и поезда из которых в это время прибывали в Казань - городами иностранных государств.

Если вы думаете что люди глупы и пугливы, и посчитают лучше не связываться и отдать штраф, чем нанимать юристов, восстанавливать в суде пропущенный срок и признать ваши незаконные бумажки фикцией, то Вы глубоко заблуждаетесь. Народ не быдло, он все понимает. Тем более в такое не простое время", - высказался Юльякшин.

Отметим, что постановление, которое обязывает прибывающих в Казань из Москвы и Петербурга граждан проходить двухнедельную самоизоляцию, было действительно введено только 14 апреля.