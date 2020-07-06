Как казанцам сэкономить на отдыхе на море?

Отдыхать на Черном море можно не только за границей. Отлично провести время можно и в России, тем более что отдых тут обладает несколькими достоинствами — цена жилья невысокая, сервис подтянут до европейских стандартов, языковой барьер отсутствует.

Анапа

Анапа является самым популярным черноморским курортом, ведь инфраструктура здесь на высшем уровне. Отели на курорте работают по системе «все включено», что привлекает все больше отдыхающих каждый год. Жилье в отеле с питанием обойдется туристу в 5000 рублей в сутки, а проживание без питания и других расходов всего в одну тысячу рублей.

На курорте можно совмещать отдых на пляже и купание в море с оздоровлением. На курорте есть много здравниц, в которых оказывают процедуры для лечения различных заболеваний.

Также Анапа привлекает туристов продолжительным пляжным сезоном, который продолжается с мая по октябрь. Средний счет в обычной столовой в Анапе составляет 250 рублей. Пообедать в кафе в среднем стоит 700 рублей, а в ресторане 1500 рублей.

Горный Воздух

Этот курортный поселок предлагает недорогой отдых на море в России. Он находится в Краснодарском крае на западе Джубги. До села можно добраться за небольшую плату и недорого поселиться, особенно если вы едете всей семьей. Тут возможно жить как в частном секторе, так и на базах отдыха.

Также тут можно поселиться в небольшом домике на четыре человека от двухсот рублей за каждого или снять «угол» в частном секторе.

Кучугуры

Замечательное место, которое как нельзя лучше подходит для туристов с детьми. Визитная карточка села — пляж, который является лучшим на Азовском берегу. Мелкое и ласковое море идеально подходит для купания маленьких детей.

Продукты можно приобретать на местных рынках. Если на отдыхе вы не хотите готовить еду самостоятельно, то к вашим услугам вместо ресторанов уютные столовые, где можно недорого и вкусно покушать.

Вишневка и Магри

Эти поселки расположены на западе города Сочи. Это места недорогого отдыха на Черном море. Доехать до них можно на рейсовом автобусе. Цена за проезд минимальная в отличие от остальных курортных поселков. Проживание тоже недорогое.

В частном секторе возможно снять комнату без удобств всего от трехсот рублей с человека. Гостиницы также недорогие, но есть и отели с высокой стоимостью в зависимости от уровня сервиса. На территории Вишневки и Магри есть несколько санаториев, в которых можно недорого пройти лечение.

Пляжи в поселках галечные и не сильно благоустроены, но вода в море чистая, так как здесь отдыхает немного людей и нет производств и заводов. Цена питания такая же невысокая, есть много супермаркетов, поэтому можно готовить еду самостоятельно.

Новороссийск

Небольшой городок на черноморском побережье, отличающийся от остальных невысокой стоимостью жилья. Туристы могут расположиться в отелях, гостиницах, гостевых домах или арендовать квартиру на время отпуска. Кстати, аренда квартир в Новороссийске недорогая, начинается от одной тысячи рублей.

В городе активная ночная жизнь из-за большого количества дискотек и баров, поэтому молодежи здесь не будет скучно. Любители водных прогулок могут взять в аренду яхту и покататься на море. Большая часть отдыхающих предпочитают питаться в кафе, средний счет в которых равен 300 рублей.

Поселки рядом с Анапой

К ним относятся — Большой Утриш, Витязево, Сукко, станица Благовещенская. Все находятся в пределах 20 км от Анапы. Это небольшие курортные села, предлагающие туристам чистые пляжи, магазины и море развлечений.

В Большом Утрише есть столетний маяк, который до сих пор работает. Любители дикого отдыха оценят цену жилья в этом поселке, которая в среднем составляет от пятисот рублей с человека в частном секторе и от семисот рублей в отеле.

Отдельно стоит сказать про станицу Благовещенскую. Она находится в сорока километрах от Анапы и имеет благоустроенный пляж, протяженность которого больше 10 км. Здесь отдыхают те, кто любит дискотеки. Снять комнату или дом возможно у местных жителей. Стоимость вполне приемлемая — от 500 до 1500 рублей в сутки.