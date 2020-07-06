«Коронавирус поменял наши планы»: в Казани отменен конкурс «Новая волна»

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который в этом году должен был состояться в Казани, отменен. Об этом в свое "Инстаграм" сообщил Игорь Крутой.

"...к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы… На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны». Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звёзд и талантливых конкурсантов из других стран, чьё участие придавало «Новой волне» на протяжении 18 лет признанный всеми статус Международного конкурса. Поэтому организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках", - сообщил Крутой.

Также он сообщил, что конкурс состоится в следующем году. В комментариях пользователи соцсетей поддержали такое решение.

"В сложившейся ситуации - это правильное решение!Подождем все вместе и у нас все еще будет в 2021!!!"

"Да, Игорь Яковлевич, вы правы, этот год стал для всех очень тяжёлым и конечно не стоит рисковать ничьей жизнью, мы надеемся и будем ждать в следующем году конкурса Здоровья всем вам"

"Жаль, конечно, что не будет «Новой волны», правда я чувствовала это и была к этому абсолютно готова. Думаю, это правильное решение. Зато в следующем году все пройдёт с бОльшим воодушевлением, вот увидите", - пишут россияне.