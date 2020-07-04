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04.07.2020, 08:57 110 2 prokazan.ru

Санкт-Петербург, Москва и Татарстан вошли в число регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году был впервые поставлен диагноз "психическое расстройство". Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2019 год, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным сборника, в Петербурге число таких пациентов составляет 4737, в Москве - 3137, в Республике Татарстан -2531. Далее идут Республика Башкортостан (2341 человек) и Московская область (2023).

Наименьшее число пациентов с впервые поставленным диагнозом "психическое расстройство" в прошлом году было зафиксировано в Ненецком автономном округе (9 человек), Чукотском АО (19), Мурманской области (70), Еврейской АО и в городе Севастополе (87 человек). Отмечается, что диагноз не связан с употреблением пациентами психоактивных веществ.

Общее число людей, которым впервые поставлен такой диагноз, сократилось в два раза за 19 лет: 120966 человек в 2000 году и 58725 в 2019 году.

Медицина / Минздрав Казань
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комментарии

Горожанин
0
04 июля 2020
09:17
Братья, вы наши плоды поживаете , мы же в дурдоме давно.
Всё ли нас , бедных, добром поминаете или забыли давно?
Обыватель
1
04 июля 2020
09:32
Лично я, все мои коллеги по штабу Навального и мои бывшие парни абсолютно психически здоровы. Откуда такие цифры взялись?
Горожанин
0
04 июля 2020
10:05
При том как нас опустили до беспридела удивительно, что еще нормальные остались

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