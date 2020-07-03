Супруга мэра Казани за минувший год в 53 раза опередила его в доходах. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, Ильсур Метшин за 2019 год задекларировал 5,7 миллионов, в том время как Гульнара Метшина - 305 миллионов рублей.

Также в документе указано, что в собственности Метшина находятся квартира, жилой дом, дача, два земельных участка и гараж, в долевой собственности его жены - жилой дом и земельный участок. Также мэру принадлежат легковой автомобиль ГАЗ 24, ГАЗ 69 и М21, у Гульнары Метшиной в собственности машина "Фольксваген".

Напомним, что супруга президента РТ также за минувший год заработала в 60 раз больше самого Рустама Минниханова.















