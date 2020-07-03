Прокуратура Татарстана добилась возбуждения уголовного дела по факту вырубки леса под Казанью. По данным ведомства, дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбуждено в отношении главы Семиозерского сельского поселения. Поводом для него стали результаты прокурорской проверки, проведенной после жалоб жителей поселка Озерный в соцсетях - они возмутились вырубкой леса и строительством жилья на его месте.

Как полагает следствие, в результате действий чиновника земельный участок в лесу был незаконно отчужден из государственной собственности, на нем также незаконно вырублены деревья.

Напомним, ранее прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконным и прекращении права собственности на этот земельный участок. Надзорное ведомство также направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц исполкома сельского поселения. Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла на особый контроль.